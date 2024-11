Liberoquotidiano.it - Greta contro Cop29: non ha ancora capito che i big del mondo non le danno più retta

Ilè un fallimento perché l'idea stessa di contrastare il cambiamento climatico è un fallimento,Thunberg se ne faccia una ragione e si dia anche una calmata. La giovane pasionaria del global warming ha scritto su X che «le persone al potere stannouna volta per concordare una sentenza di morte per un numero sconfinato di persone le cui vite sono state o saranno rovinate dalla crisi climatica». «Il testo corrente è pieno di false soluzioni e vuote promesse, il denaro dal Nord Globale necessario per ripagare il suo debito globale non si vede» ha puntualizzatoche a questo punto promette «rabbia» e tra le righe, ma nemmeno troppo, guerra: «Con ogni negoziato con ogni discorso fatto da un leader mondiale e con ogni accordo che firmano, diventa chiaro che tocca a noi come collettivo globale adottare l'azione di cui abbiamo bisogno così disperatamente, e mostrare dove sta veramente la leadership».