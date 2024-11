Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro la violenza sulle donne. La polizia in prima linea a teatro e nei negozi

Ladi Stato di Macerata, anche per quest’anno, in occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellaleche si celebra oggi, nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione "Questo non è amore", sarà presente con proprio personale insieme con quello del centro antiper sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione e contrasto delladi genere. L’appuntamento è per il pomeriggio di oggi al centro commerciale "Cuore Adriatico" di Civitanova, con personale dispecializzato del locale Commissariato di, che saprà ascoltare e consigliare la cittadinanza anche al fine di riconoscere i primi segnali delladomestica. Ci sarà anche un punto informativo con gli operatori della Questura di Macerata, alLauro Rossi di Macerata questa sera in occasione dell’iniziativa promossa dall’assessorato del Comune, con gli Istituti superiori della città, per sensibilizzare i giovani sulla tematica.