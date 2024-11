Gaeta.it - Gabriele e Stella: il duo comico di Casa Abis approda su Rai 2 con “RaiDuo”

Falchi, noti per il loro coinvolgente e originale approccio alla comicità, stanno per apparire su un palcoscenico di grande prestigio. Il 2 dicembre, il duo disarà ospite del programma "con Ale e Franz", trasmissione che promette risate e intrattenimento. Questo debutto su Rai 2 rappresenta una tappa fondamentale nella carriera della coppia, che ha saputo conquistare il pubblico con il proprio talento e la propria creatività.La nascita die il percorso dei due artistiFalchi provengono da Ladispoli e hanno costruito un forte seguito grazie ai loro contenuti su social media. La loro avventura è iniziata con video divertenti e sketch, ma non sono solo comici improvvisati: il loro passato teatrale ha fornito una solida base per il loro successo attuale.