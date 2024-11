Lettera43.it - Elton John parla dell’infezione agli occhi: «Non so se potrò tornare in studio»

ha ancora problemia seguito di un’infezione accusata in estate.ndo al programma Good Morning America, l’artista ha raccontato di aver perso completamente la vista dall’o destro da quattro mesi e di non riuscire a mettere a fuoco nemmeno con il sinistro. Un brusco contrattempo per la sua programmazione discografica, tanto da rallentare l’uscita del suo nuovo album. «Sono fiducioso che possa andare tutto per il meglio», ha spiegato il cantante. «Al momento però sono bloccato: posso fare un’intervista, ma non andare ine registrare. Non so se e quandofarlo». Ha poito nuovamente dell’inedito scritto a quattro mani con la statunitense Brandi Carlile, Never Too Late, colonna sonora del documentario omonimo sui primi anni della sua carriera: «Lei mi ha emozionato, ha iniziato a lavorare a mia insaputa».