Calciomercato.it - Dalla Fiorentina alla Juventus, la storia si ripete: 20 milioni per il sì

Leggi su Calciomercato.it

Viola e bianconeri si contendono l’attaccante che può cambiare squadra già a gennaio: il prezzo è stato già fattoConcorrente diretti, almeno fino ad ora: dopo 12 giornate laè nel gruppetto delle seconde, un punto alle spalle del Napoli, e davantiche insegue a -3 dai viola (oltre a Inter,e Lazio)., lasi: 20per il sì (LaPresse) – Calciomercato.itUna situazione inattesa, almeno per quel che riguarda la formazione di Pdino che è stato bravo a scegliere le giuste contromisure dopo un inizio di campionato un po’ deludente. Ora la viola, guidata dall’ex bianconero Kean, vola e contro il Como è arrivata la settima vittoria consecutiva. La tifoseria giustamente sogna, anche se la rosa non sembra attrezzata per poter competere ad alti livelli su tre competizioni, soprattutto in attacco dove dietro Kean manca un attaccante che possa sostituirlo.