Corteo ‘Non una di meno’ a Bologna centinaia di manifestanti contro la violenza sulle donne

, 25 novembre 2024 – "Laavvelena il mondo". Armati di cartelli e striscioni come questo,dihanno riempito piazza VIII Agosto, tra musica e proteste nella giornata internazionale dedicata al contrasto delladi genere. Poi, ilgira per via Irnerio e raggiunge piazza Maggiore risalendo per via Indipendenza. "Noi siamo le vostre figlie, madri, sorelle", si legge su un altro cartello. In tantissimi scelgono di esserci, di partecipare, ancora una volta, di farsi sentire numerosi: alzano la vocequesta piaga mondiale che registra numeri sempre più tragici. Molti ragazzi e ragazze, ma anche tante famiglie, anziani e bambini ("Ho voluto fare io questo cartello, a scuola ci hanno parlato tanto della", dice un bimbo mentre mostra orgoglioso il suo cartello: "Ladeve finire") sono scesi in piazza oggi per dire basta.