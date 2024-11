Lortica.it - Chi erano davvero i masnadieri?

Non stiamo parlando della tragedia di Friedrich Schiller, né dei personaggi come Karl, Franz, o Amalia, musicata da Verdi. Tuttavia, proprio Karl si ritrova tra i: combattenti, eroi, giustizieri, banditi e sicari. Ma chirealmente i membri della “masnada” nell’antichità?Nel periodo medievale, al tempo del Castello di Franconia immerso nella Selva Boema, ambientazione del dramma di Schiller, isi trasformarono da semplici armati al servizio di un signore a bande di violenti predoni. Inizialmente,servi armati, utilizzati come guardie personali e per il mantenimento dell’ordine pubblico. Con il passare del tempo, però, gruppi di questi uomini abbandonarono la legalità, divenendo briganti, simili ai “bravi” descritti da Alessandro Manzoni.Durante il Medioevo, i signori feudali e i nobili che governavano castelli e territori avevano bisogno di un piccolo drappello armato per proteggere sé stessi, le loro famiglie e gestire attività cruciali come la riscossione delle imposte.