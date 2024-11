Gaeta.it - Cerveteri celebra la XV edizione della Festa dell’Olio Nuovo: date e dettagli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, la tradizionesi rinnova con l’attesissima. In programma dal 6 all’8 dicembre 2024, questo eventoil prodotto simbolo del territorio, richiamando appassionati e visitatori da tutta la regione. La manizione si svolgerà in diverse piazze e vie, creando un ambiente festoso e ricco di sapori autentici.Un evento che valorizza il territorioLadirappresenta un’importante occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio agroalimentare locale. Nella sua quindicesima, l’evento si concentrerà principalmente in Piazza Santa Maria, Piazza Aldo Moro, Via Roma e Piazza Risorgimento, aree che saranno allestite con stand dedicati ai prodotti a marchio DE.C.O. . Questi marchi garantiscono la qualità e l’autenticità dei prodotti, rendendo laun momento di vero richiamo per gli amantigastronomia.