Calciomercato Milan Tammy Abraham torna a Roma? La proposta di Geoffrey Moncada

dovrebbe fare ritorno anella prossima sessione estiva di, masta preparando l’offerta per la permanenza dell’attaccante al. Il punto della situazioneIlcercherà di mantenere in squadrala prossima stagione.Nonostante un inizio di stagione tutt’altro che eccezionale dell’attaccante inglese – come testimoniano i soli due goal e due assist realizzati nelle undici presenze disputate finora –è al lavoro per garantire la permanenza in rosa del numero novanta anche per l’anno prossimo.Il dirigente dei sette volte campioni d’Europa proporrà alladi rinnovare il prestito anche per la nuova stagione. I rossoneri metteranno sul tavolo una soluzione di tipo oneroso, versando nelle casse dei giallorossi due milioni di euro, senza l’inserimento del cartellino di Alexis Saelemaekers.