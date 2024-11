Bergamonews.it - Atalanta, rientrano Djimsiti, Kolasinac e Bellanova. Squalificato Ederson, Scalvini a riposo

Emergenza rientrata, si potrebbe dire. Dopo la rosa ristretta e gli allarmi suonati lunedì, l’tira un sospiro di sollievo e approccia quasi al completo la sfida di Champions League di martedì sera (26 novembre) sul campo dello Young Boys.Un’assenza, per la verità, era nota da tre settimane: con il giallo ricevuto a Stoccarda, il terzo nelle prime quattro partite di Champions League,dovrà saltare per squalifica il match di Berna. Sarà però uno dei pochi che non viaggerà con la squadra.Nell’allenamento della vigilia a Zingonia, infatti, si sono visti a disposizione di Giampiero Gasperini sia Beratche Sead: entrambi erano ai box a causa rispettivamente della forte distorsione alla caviglia rimediata contro l’Udinese e della lesione al bicipite femorale accusata a Stoccarda.