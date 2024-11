Gaeta.it - Ancona celebra la giornata contro la violenza sulle donne con iniziative di sensibilizzazione e supporto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Questura diha scelto il quartiere Piano San Lazzaro per commemorare laInternazionale per l’Eliminazione dellale. Questo evento rappresenta un’occasione per la Polizia di Stato di avviare un dialogo con le comunità locali, sottolineando l’importanza di riconoscere che lanon può mai essere considerata amore. L’inha visto la collaborazione di diversi attori sociali e professionisti dedicati al contrasto delladi genere.Un incon la comunità e informazione sui servizi disponibiliLa mattina si è aperta con un inin corso Carlo Alberto, dove poliziotti esperti hanno dialogato con i cittadini. Affiancati da mediatori culturali, hanno distribuito brochure informative della campagna “Questo non è amore”, progettata per sensibilizzarevarie forme di