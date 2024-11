Oasport.it - Adriano Panatta valuta il successo dell’Italia in Coppa Davis: “Con Sinner si parte sempre 1-0, anzi 1.5…”

Nelle vesti di commentatore tecnico in Rai,ha vissuto le emozioni delieri nella Finale dia Malaga (Spagna) contro l’Olanda. L’ex campione nostrano, capace di vincere nello stesso anno (1976) la celebre Insalatiera, il torneo di Roma e il Roland Garros, hato quanto è accaduto a Malaga nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 HD.è partito dal concetto di squadra: “È stata una vittoria di squadra, questo va oltre i singoli che in campo hanno fatto la differenza (Matteo Berrettini e Jannikndr). Anche la scelta del doppio ha premiato, nonostante Filippo Volandri abbia lasciato fuori Bolelli e Vavassori reduci dalle Finals a Torino“, le sue parole.Su Berrettini, protagonista in questo percorso e tornato ad alto livello: “Si merita tutto questoe questi complimenti.