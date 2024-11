Lanazione.it - A Firenze torna la magia dell'albero di Natale in piazza Duomo

, 25 novembre 2024 - Come da tradizione, l'8 dicembre, verrà accesso l'die contemporaneamente si darà il via anche a Green Line: il festival di luci che ogni anno illumina i maggiori monumenti didurante tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio. Le proiezioni rimangono accese dalle 17.30 alle 24. Invece, dal 1 dicembre dicembre al 31 marzoper il secondo anno consecutivo la ruota panoramica nel parcoe Cascine in occasionee festività natalizie. Per un primo periodo (fino al 19 gennaio) sarà affiancata da una pista di pattinaggio sul ghiaccio di oltre 1.300 metri quadri di superficie, da addobbi natalizi e da attività collaterali con spettacoli a tema dedicati ai bambini e alle famiglie. In un secondo periodo, dal 20 gennaio fino a tutto il mese di marzo, "sotto alla ruota panoramica saranno invece organizzate iniziative culturali e di intrattenimento con piccoli spettacoli, animazioni per i più piccoli e mostre mercato di prodotti toscani alimentari e non".