Venezia Di Francesco | Dobbiamo legarci al risultato senza pensare alla prestazione

“Sono state due settimane di lavoro con meno ragazzi del solito, diversi erano in Nazionale“. Sono queste le parole di Eusebio Di, tecnico delvigilia del match contro il Lecce: “Giocare di lunedì ci permette di integrare quanti più giocatori possibile. Serve guardare cosa migliorare e cosa invece non ha funzionato. C’è bisogno di crescere, di concretizzare le situazioni che riusciamo a creare in fase di dominio. Gli aspetti su cui lavoriamo sono carattere, determinazione e cattiveria”. A livello di energia: “A volte si è scarichiaverne coscienza. A livello di sensazioni, il Parma sembrava ne avesse meno di noi. Quella è una sconfitta che brucia ancora. Serve essere arrabbiati, è venuta meno la malizia sul gol subito. E’ una sconfitta che ha fatto male, deve darci motivazione“.