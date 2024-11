Panorama.it - U2: come smontare un disco cult e farlo rivivere vent'anni anni dopo

How To Dismantle An Atomic Bomb era ildi una band ispirata capace di produrre ancora grande musica, di recuperare lo spirito e il sound delle origini e di allinearlo al tempo presente. Usciva nel 2004 How To Dismantle An Atomic Bomb, premiato con otto Grammy Award. Ora,, gli U2 hanno deciso di riproporre ilarricchendolo di canzoni mai pubblicate finora, dando così un senso compiuto a quella che altrimenti sarebbe stata una semplice operazione di catalogo. «Le sessioni di registrazione sono avvenute in un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando molte idee. Abbiamo voluto esplorare di nuovo le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare - "dismantle’"- la morte di suo padre.