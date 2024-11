Gaeta.it - Torino e Monza, pareggio che lascia l’amaro in bocca: parole di Vanoli e Nesta

Facebook WhatsAppTwitter Ilper 1-1 trahato un senso di insoddisfazione in entrambe le squadre, nonostante il punto conquistato. Il tecnico del, Paolo, ha evidenziato gli aspetti positivi della prestazione dei suoi giocatori, mentre il suo omologo del, Alessandro, ha sottolineato la necessità di migliorare nella fase offensiva. La partita ha suscitato sentimenti contrastanti, con i tifosi che continuano a esprimere la loro delusione verso i risultati ottenuti fino ad ora.Il commento di PaolosulPaolo, allenatore del, ha descritto ilcome un risultato che non soddisfa pienamente le aspettative della squadra. “C’è rammarico perché volevamo un altro risultato, ma ho visto passi in avanti”, ha affermato.