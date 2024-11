Lanazione.it - Tennis, la Toscana brinda alle coppe. Dopo Paolini è la festa Davis di Volandri e Musetti

Firenze, 24 novembre 2024 – Sembrano lontani anni luce gli anni in cui dovevamo stare davanti alla tv a veder vincere gli altri. Chissà se riusciremo mai a vedere un italiano in finale in uno slam, ci dicevamo. Adesso invece gli slam li vinciamo e non solo, portiamo a casaa grappoli. In questo tripudio,la secondaazzurra di fila, ci accorgiamo che l’Italha tante sfumature d’Italia e che quellaè bella visibile. Italy's Jannik Sinner raises the trophy with teammates after winning theCup Finals at the Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena arena in Malaga, southern Spain, on November 24, 2024. (Photo by Thomas COEX / AFP) E’ toscano il capitano della squadra, Filippoda Livorno, che è stato chiamato a scelte non facili ma vincenti.