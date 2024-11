Lapresse.it - Tennis, finale Coppa Davis: Italia-Olanda in diretta

Nuovo appuntamento con la storia per l’delche va a caccia della secondaconsecutiva. Gli azzurri affrontano inl’, già battuta quest’anno nei gironi di Bologna. Apre il programma il primo singolare Berrettini-Van de Zandschulp, poi Sinner-Griekspoor.Primo singolare Berrettini-Van de ZandschulpA Malaga, sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la sfida per il titolo ditraripropone il confronto già andato in scena a settembre a Bologna nella fase a gironi. I due capitani hanno sciolto le riserve e comunicato i due singolaristi e l’eventuale coppia di doppio che scenderanno in campo. Nel primo singolare, in programma alle 16 Matteo Berrettini se la vedrà con Botic Van de Zandschulp (precedenti 4-0 per il romano).