Simeone chiaro | Sono felice Mi trovo in un posto che amo

Diego Pablo, allenatore dell’Atlético Madrid, ha parlato del rapporto che lo lega ai tifosi e alla squadra madrilena. Le sue parole appaiono chiare in ottica futura.LE DICHIARAZIONI – Diego Pablosi è espresso al termine di Atlético Madrid-Alaves, match di Liga terminato 2-1 a favore dei colchoneros. Questo il suo commento, apparentemente esplicativo di una volontà futura ben definita: «Ritengo che questo sia un bel momento. I miei ragazzi si stanno impegnando con molta responsabilità, interpretando ciò che ci serve e quello che vogliamo. Io vivo il presente e mi sento in pace. Posso dire di essere in unche amo molto».all’Inter? I nerazzurri hanno altri pianiLA STRATEGIA – In realtà, l’Inter ha altre idee per il futuro. La convinzione che Simone Inzaghi sia il tecnico giusto per proseguire nel percorso avviato quattro stagioni fa è stata rafforzata dalla prima parte di stagione.