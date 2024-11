.com - Serie C / L’Ascoli torna finalmente alla vittoria con il Gubbio

Un’autorete dell’eugubino Pirrello regala 3 punti fondamentali ai bianconeri. Ospiti che concludono la gara in 9 uomini. Obiettivo ora, ripartire VALLESINA, 24 novembre 2024 –era atteso oggi dal match del “Del Duca” con il, per allungare la striscia positiva di 4 risultati utili consecutivi e, soprattutto,re ad unache manca ormai da tempo memorabile, ben 10 giornate, precisamente dal successo di Busto Arsizio con il Milan Futuro dello scorso 14 settembre.Nella giornata in cui laC Now si è schierata in difesa di tutte le donne, con i capitani che hanno indossato la fascia dedicata al tema di dire NOviolenza sulle donne,ha colto un successo fondamentale per ripartire con maggior serenità.Oggi importante iniziativa per ricordare il tema della violenza sulle donne.