Ilrestodelcarlino.it - Ritrovo degli ex dipendenti del mobilificio. Una targa di riconoscenza ad Ezio Bracaccini

Si sono ritrovati tutti insieme al ristorante "Le Grazie" di Appignano, ricordando i bei vecchi tempi, gli extra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta dell’allora"Eunoe figlio" con a capo(nella foto), che da tanti anni vive a Porto Recanati. La rimpatriata è stata resa possibile grazie a tre vecchi lavoratori dell’azienda, e cioè Enrico Mazzieri, Franco Carciofi e Sandro Carletti che hanno fatto ricerche e sono riusciti a rintracciare una cinquantina di colleghi, a distanza di decenni. E non sono mancati brindisi, sorrisi e anche un po’ di animazione. Tant’è che a Carlo Moretti è stata data la fascia di "mister over" per essere stato il lavoratore da più tempo in servizio nel, ben 39 anni. Mentre a Michela Pierella è stata consegnata la fascia "miss under", in quanto era la dipendente con meno anni di lavoro nell’azienda.