Gaeta.it - Risolto rapidamente il caso del duplice accoltellamento in una discoteca di Ischia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente episodio di violenza in unadiha fatto notizia, con i carabinieri che sono intervenuti nel giro di poche ore per risolvere il. I fatti si sono svolti nella notte, quando una rissa ha portato a un, ferendo due giovani. Grazie all’operato tempestivo delle forze dell’ordine, un minorenne è stato identificato e denunciato per lesioni personali aggravate.L’episodio violento inNella notte, intorno alle ore di punta, una rissa è esplosa in una notasituata lungo il corso Vittoria Colonna. L’alterco ha coinvolto un gruppo di giovani, culminando nel ferimento di due ragazzi, che sono stati immediatamente soccorsi. Le prime informazioni raccolte indicavano che la situazione è degenerata, portando a un uso improprio di un’arma da taglio da parte di uno dei partecipanti.