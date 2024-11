Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-ROMA 1-0: Lukaku rovina il ritorno di Ranieri, Conte in vetta

e voti del big match al Maradona valido per la 13a giornata di Serie A: ecco i top e flop Iltorna inalla classifica dopo qualche ora: vincente la zampata di Romelusu assist di Di Lorenzo. Non basta l’atteggiamento ultradifensivo di, che però limita i danni, specialmente nel secondo tempo.esulta al gol in(LaPresse) Calciomercato.itMeret 6Di Lorenzo 6,5Rrahmani 6,5Buongiorno 6,5Olivera 6,5Lobotka 6TOP: Anguissa 6,5 – Lotta su tutti i palloni, vince contrasti, si dimena in mezzo al campo. E offre anche qualche guizzo di qualità. In grande spolvero dopo la sosta. (Folorunsho sv)McTominay 6Politano 6 (Mazzocchi sv)Kvaratskhelia 6 (David Neres 6)6,5 (Simeone 6)All. Antonio6,5FLOP – NessunoSvilar 6Celik 5,5 (Saud 6)Mancini 5,5 (Dybala sv)N’Dicka 5,5Angeliño 5,5Pisilli 6 (Dahl 6)TOP Koné 6,5 – Tra le note positive di questaguardinga e tutta da riscoprire.