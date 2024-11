Quotidiano.net - Nuova Abarth 600e. Il ’re’ Scorpione adesso è alla sprina

, con la, si proietta nell’era della mobilità elettrica senza rinunciare al suo DNA sportivo. Disponibile in due versioni, Turismo e Scorpionissima, questa vettura a 5 porte, sviluppata in collaborazione con Stellantis Motorsport, rappresenta una sfida per gli amanti del marchio. Il motore elettrico, collaudato in Formula E, eroga 280 cavalli sulla Scorpionissima (prezzo di 48.950 euro) e 240 (42.950 euro) sulla Turismo, garantendo prestazioni di rilievo. L’autonomia dichiarata è di 335 km, ma potrebbe rivelarsi un punto debole nell’utilizzo quotidiano. Tre diverse modalità di guida, Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, consentono di adattare il comportamento della vettura alle proprie esigenze. L’estetica richiama elementi del passato, come l’850 TC, e si fonde con dettagli moderni ispirati al mondo digitale.