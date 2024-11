Ilveggente.it - Newcastle-West Ham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

Ham è una partita della dodicesima giornata die si gioca lunedì alle 21:00 diretta tv, probabili.Nove punti nelle ultime tre partite. E non contro squadrette così: ilha vinto gli ultimi tre match giocati battendo Chelsea, Arsenal e Nottingham. I bianconeri d’Oltremanica stavano davvero vivendo un momento magico, interrotto solamente dalla sosta che forse in questo caso non è stata benedetta.Ham,: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itMa non c’è motivo di dubitare che questa squadra possa continuare a vincere anche adesso, al ritorno dopo la pausa. Anche perché ilHam è una squadra tutt’altro che in forma e che soprattutto sta dimostrando di vivere una situazione abbastanza delicata, dovuta non solo ai risultati ma anche alle prestazioni.