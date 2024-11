Dailymilan.it - Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: via questa gentaglia! Meritiamo molto di più…

Dopo il noioso zero a zero contro la Juventus ildelè severissimo: viadalIl peggiordi sempre Fa un tiro in porta al 93esimo. Non si vede nemmeno lontanamente ildominante voluto da Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic.Una partita incredibile per quanto brutta. E poi sono bordate di fischi (guarda il video di Daily). E non poteva finire che così un progetto nato sbagliato, partito peggio e finito malissimo. A mio memoria, e seguo ilda più di mezzo secolo, non ho ricordi di partite così brutte.Finalmente anche i civili e composti tifosi delhanno riservato una pioggia di fischi per Casino Royal. contro la Juventus più inguardabile del solito. . ed è una impresa.Caro presidente Scaroni, caro Furlani, carissimi Ibra e Fonseca è possibile pagare i prezzi dei biglietti più alti di sempre a fronte dello spettacolo peggiore di sempre?, l’avvocato delè stanco di vedere questi dirigenti, questo allenatore.