Liberoquotidiano.it - "Maledetto il giorno che t'ho incontrato": un film cult di Verdone

ILCHE T'HOCine34 ore 23.05 Con Carlo, Margherita Buy e Giancarlo Dettori. Regia di Carlo. Produzione Italia 1992. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Bernardo e Camilla sono due nevrotici che s'incrociano quando scoprono di andare dallo stesso psicanalista. Dapprima s'ingannano a vicenda (nessuno dei due vuole riconoscere di essere in terapia). Poi prendono a uscire insieme, ma senza coinvolgersi (lei tanto per cambiare è innamorata del dott.). In Cornovaglia dopo lunga pezza scopriranno di essere fatti l'uno per l'altra. PERCHE' VEDERLO perchè è decisamente tra le buone riuscite di(sembra a suo agio in un gabinetto di psichiatra). E tra le migliori Margherita Buy mai viste (fino a questonon immaginavamo che fosse così felice a guazzare nella commedia sentimentale)