Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: inizia gara-4

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Molta confusione in questa fase: nessuna imbarcazione trova lo spazio per sollevarsi ere a prendere velocità. Spagna nuovamente davanti.12.10 La Danimarca opta per una tattica differente e si mette momentaneamente al comando della regata. Italia in lotta con il Brasile per la decima piazza.12.09 Partenza grandiosa dei campioni in carica della Spagna che passano al comando dopo il mark numero uno. Italia decima.12.09 SI PARTE!12.07 Entrano nella zona di partenza i catamarani.12.05 Tre minuti al via di-4. Condizioni meteo che appaiono leggermente migliori rispetto alla giornata di ieri.12.00 Le imbarcazioni sono già in acqua, in attesa di potersi schierare per il via della prima regata di giornata che dovrebbe partire fra una decina di minuti.