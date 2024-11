Lanazione.it - Le note di Rtc. Tributo a Puccini nel centenario

Leggi su Lanazione.it

I nostri consigli di questa settimana per l’ascolto di musica classica su Rtc cominciano con un omaggio al grande direttore giapponese scomparso a febbraio: Seiji Ozawa dirige oggi alle 20,30, Richard Strauss (Una vita d’eroe, Wiener-Philharmoniker-Fanfare per ottoni e timpani, Capriccio - sestetto) e Schoenberg di Notte trasfigurata, da una poesia di Richard Dehmel, versione per archi del 1943. Domani Šostakovic diretto da Mariss Jansons per Sinfonia - Babi Yar (alle 17,11). Da non perdere (alle 19,41): Toscanini dirige Verdi, registrazioni dal vivo del 1943-44, in brani da I Lombardi alla prima crociata e Rigoletto. Martedì alle 14,30, Kubelik dirige Borodin in registrazioni del 1960 - Wiener Philharmoniker: Danze polovesiane - Principe Igor" e Sinfonia. n.2. Mercoledì alle 13,06 la Sinfonia Italiana di Mendelssohn cui segue Beethoven: Egmont, musiche di scena da Goethe.