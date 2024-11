Sport.quotidiano.net - Lazio Bologna 3-0: rossoblù in 10, brusco stop all’Olimpico

Roma, 24 novembre 2024 – Niente bis, anzi, una notte da cestinare il prima possibile per rimettersi in marcia al meglio, visto gli impegni ravvicinati che arriveranno in settimana, prima il Lille e poi il Venezia. In dieci dal 36’ del primo tempo per il doppio giallo a Pobega, inon trovano più il modo di restare in partita, prima di sciogliersi malamente nel finale e regalare allail secondo posto in Serie A (in buona compagnia). Dopo 9 risultati utili consecutivi, si interrompe così la striscia positiva della squadra di Italiano, prima di stasera, imbattuta dallo scorso 25 agosto. Niente gara da ex per Casale, costretto a dare forfait causa influenza, la stessa che già nei giorni scorsi aveva messo ko Skorupski, che lascia il posto tra i pali a Ravaglia. L’undici restante non regala particolari novità, con De Silvestri confermato basso a destra, Pobega e Freuler nel mezzo, e Castro davanti, supportato da Orsolini e Karlsson.