La maschera nucleare di Putin spiegata da Secci

Nell’arco di una settimana, si sono susseguiti degli eventi che hanno avuto un forte impatto sulla sicurezza euroatlantica e l’andamento del conflitto in Ucraina.Domenica scorsa la Federazione Russa ha lanciato uno dei più massicci attacchi missilistici e con droni degli ultimi mesi. Obiettivo: le infrastrutture critiche ucraine, soprattutto quelle della rete elettrica nazionale.Nella stessa giornata, la Casa Bianca ha annunciato l’autorizzazione all’impiego in profondità sul territorio russo dei missili terrestri Atacms (Army Tactical Missile System), spesso impropriamente definiti “a lungo raggio” pur trattandosi di Srbm, ossia missili balistici “a corto raggio” (Short Range Ballistic Missiles).L’amministrazione americana ha affermato che la decisione è stata presa in risposta al coinvolgimento delle truppe della Corea del Nord nel conflitto russo-ucraino, con particolare riguardo al fronte di Kursk.