Ilrestodelcarlino.it - La grande festa degli alpini: "Cent’anni di impegno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tossignano inper il centenario. Il 23 novembre 1924, nell’allora palazzo comunale di Tossignano, fu fondato il Gruppodi Imola, e cento anni dopo le penne nere imolesi si sono ritrovate nello stesso luogo per festeggiare il loro primo secolo di vita. Unaa cui hanno partecipato tanti amiciarrivati dalle vicine Castel San Pietro, Dozza, Casola Valsenio, Lugo, Fiorenzuola, Forlimpopoli, Rimini ma pure dalla veneta Vidor, gemellata con Imola nel nome del capitano Stefanino Curti. Laè cominciata con la messa celebrata da don Fabio Gennai. A seguire le penne nere hanno sfilato lungo le strade di Tossignano, sostando al monumento ai Caduti delle guerre mondiali, per poi tornare in piazza dove tra i saluti dei sindaci di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, e di Casalfiumanese, Beatrice Poli, l’attuale capogruppo imolese Franco Antimi ha ricordato l’ex capogruppo Dante Poli, scomparso di recente, e svelato la targa ricordo del centenario affissa nel luogo della fondazione.