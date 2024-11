Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Parma, una palazzina avvolta dalle fiamme: tre intossicati. Evacuate 22 persone

, 24 novembre 2024 - Condominio avvolto22: tre abitanti sono rimasti. Lesono divampate poco dopo le ore 7 di questa mattina in unache si trova nell’area dell’Efsa, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Sgomberati i 22 appartamenti dello stabile.a Bologna, brucia l’ex vivaio abbandonato: era un rifugio per i senzatetto. Strade al buio a causa del rogo L’è scoppiato in via Anselmi, a pochi metri dalla rotatoria che collega la strada con via Sartori, nel quartiere Pablo. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sei mezzi dei vigili del fuoco provenienti dae da Langhirano sono intervenuti tempestivamente per evacuare le 22presenti all'interno della.Tre di loro risultano intossicate e sono state ricoverate presso l'Ospedale Maggiore di