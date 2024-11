Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon, Cortina, Gherdeina e Vipiteno sorridono nel sabato di Alps League

Va in archivio unricchissimo per il Campionato2024 disu. Un turno importante quello consumatosi nelle scorse ore, in cui tutte le squadre italiane sono scese in campo per diversi incroci d’interessanti. La migliore del lotto,, ha avuto le meglio tra le mure amiche nel derby contro Merano, passando per 5-4. Sorride poi anche, abile ad espugnare il campo del KHL Sisak per 2-4. Negativo invece il turno per l’Unterland, costretto a subire il passivo pesante di 9-2 dalla seconda della classe Jesenice; vittoria di carattere poi per, capace di incasellare una vittoria difficile a casa del Celije per 3-4. Risale la china infine, il quale ha avuto la meglio suldi Salzburg 2 per 2-7, muovendo passi importanti verso il penultimo posto L’tornerà il 24 novembre.