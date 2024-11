Gaeta.it - Emergenza medici di famiglia: crescono i pensionamenti e il rischio di mancanza di assistenza

Facebook WhatsAppTwitter Con l’entrata in vigore di nuove normative, cambiare il proprio medico di base è diventato un processo più semplice. Tuttavia, il panorama dellana disi fa sempre più preoccupante. Con l’imminente ondata di, la disponibilità didi base diminuisce, mettendo in grave difficoltà l’sanitaria, in particolare per anziani e persone affette da patologie croniche. La Federazione Italiana deidina Generale ha lanciato un allarme, sottolineando che 15 milioni di italiani potrebbero dover affrontare la realtà di trovarsi senza un medico digià entro i prossimi due anni.Un quadro allarmante per lana diLa carenza didi base rappresenta un problema significativo per il sistema sanitario italiano.