Dagli infortuni alle vittorie in Coppa Davis: la rinascita di Matteo Berrettini

Bologna, 24 novembre 2024 – Erano le prime settimane del 2024 eera sceso alla posizione numero 154 delle classifiche mondiali. Sembrava una maledizione e sembrava impensabile vederlo, mesi dopo, protagonista decisivo in. Glilo avevano tolto di mezzo diverse volte negli ultimi anni, prima con i ripetuti problemi ai muscoli addominali, poi con un serioo alla caviglia rimediato agli Us Open 2023 e in tanti avevano messo in dubbio la sua tenuta fisica.dovette annunciare il ritiro dscene a fine 2023 e poco dopo scelse anche di cambiarenatore, sciogliendo lo storico rapporto con Vincenzo Santopadre per affidarsi a Francisco Roig. Poi, il ritorno, avvenuto a marzo con i primi tornei chnger per riprendere confidenza con il campo, fino al ritornoAtp.