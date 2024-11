Quotidiano.net - CL500 per tutti. Novità EV Fun: il cuore di Honda

Leggi su Quotidiano.net

Tutto il mondo di. Con un occhio speciale al green, alla mobilità sostenibile e un 2025 che per i modelli storici sarà senza dubbio un anno speciale. L’EV FUN Concept è il primo modello sportivo elettrico di. Offre prestazioni equivalenti a quelle di una motocicletta a motore a combustione interna (ICE) di medie dimensioni ed è previsto per la commercializzazione entro il 2025. Oltre all’elevato livello di maneggevolezza sviluppato danel corso dei decenni, l’EV Fun Concept offre una guida silenziosa e priva di vibrazioni – possibile solo con la potenza elettrica – in un pacchetto di motocicletta naked facile da gestire, con un design elegante e futuristico. Sviluppato applicando know-how e tecnologie di derivazione automobilistica e Power Product, la batteria dell’EV FUN Concept è compatibile con il caricabatterie rapido CCS2 (lo stesso standard delle automobili) ed è stata sviluppata per trovare il miglior equilibrio tra leggerezza e prestazioni di ricarica rapida.