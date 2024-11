Lanazione.it - "Chi muore in ospedale con il covid messo in un sacco come immondizia"

Leggi su Lanazione.it

FIRENZE Non solo la tragedia della perdita di una persona amata, a Careggi. Quando la donna è stata sottoposta a un tampone ed è risultata positiva al, è scattata una procedura che vieta ogni ulteriore contatto tra la defunta e i suoi cari. Così la figlia, che si era allontanata dall’proprio per prendere il necessario all’ultima vestizione, non ha potuto più salutare sua mamma, e non ha neanche potuto esaudire le sue precise richieste: quella di affrontare il trapasso con un determinato vestito, e con il rosario. "Invece è stata messa in une gettata viaspazzatura", dice Alberto Martini che con il movimento “Aria Nuova per Firenze“ ha raccolta la toccante testimonianza di un’amica (che ha perso la madre lo scorso 7 ottobre) e protesta contro la procedura di polizia mortuaria italiana che "aggiunge dolore al dolore" ai parenti di chi, ine soltanto lì,con il