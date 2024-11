Thesocialpost.it - Capelli fino ai piedi e unghie come artigli: viveva sepolta viva in casa da 10 anni

che sfiorano il pavimento,lunghe, e un ambiente domestico in totale abbandono: questa è la situazione in cui è stata trovata un’anziana di 82a Chivasso, nella provincia di Torino. Secondo quanto riportato dai Carabinieri e dagli assistenti sociali, la donna non usciva dida oltre un decennio ed era recentemente “” dalla sporcizia che la circondava.Leggi anche: Inseguiti dai carabinieri si schiantano con lo scooter: un morto e un ferito a MilanoLa scoperta è avvenuta per puro caso, quando alcuni colleghi del figlio hanno avvertito un certo allarme, temendo per la sua incolumità. Il figlio, un 49enne con difficoltà legate all’autismo,con la madre, ma era anche impiegato. I suoi colleghi, preoccupati per la sua assenza dal lavoro e per il fatto che non si faceva vivo, hanno contattato i servizi di emergenza.