Ballando con le Stelle | la classifica della nona puntata

con le, ecco ladell’ultima. Federica Nargi si aggiudica la vittoriacon le, ieri sera è andata in onda una nuovacondotta da Milly Carlucci. Ben tre coppie sono finite allo spareggio e solo una ha dovuto abbandonare la gara mentre Federica Nargi si è aggiudicata la vittoriain coppia con Luca Favilla.Leggi anche Grande Fratello, Lorenzo giustifica i suoi comportamenti in CasaLaLaha visto al primo posto Federica Nargi, seguita dalla tanto amata ed apprezzata Federica Pellegrini, al terzo posto Luca Barbareschi, seguito da Anna Lou Castoldi e poi ancora al quinto posto troviamo Bianca Guaccero, infine chiude laMassimiliano Ossini, Tommaso Marini ed infine Francesco Paolantoni.Matano insieme al pubblico in studio come in ognihanno assegnato il tesoretto dando 25 punti a Federica Nargi e 25 punti a Federica Pellegrini.