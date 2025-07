Gerry Scotti a La ruota della fortuna lancia una frecciatina a De Martino | Qui non regaliamo soldi se li devono guadagnare

Gerry Scotti, durante la prima puntata de La Ruota della Fortuna, ha rimarcato: "Noi qui i soldi non li regaliamo". Alla luce delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi su Affari tuoi, la sua è sembrata una frecciatina al programma di Stefano De Martino che da settembre sarĂ suo competitor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gerry Scotti torna al timone del preserale piĂą iconico della tv. Dal 14 luglio La Ruota della Fortuna si rinnova con una versione aggiornata e un gioco finale del tutto inedito: si chiama La Ruota delle Meraviglie e promette premi fino a 50mila euro. Vai su Facebook

Da stasera tutti sintonizzati alle ore 20.30 su Canale 5 per il nuovo appuntamento de "La Ruota Della Fortuna" in omaggio al grande Mike Bongiorno! In bocca al lupo al grande Gerry Scotti per questa estate bollente di grande televisione che ci aspetta. Vai su X

