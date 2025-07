Intesa Sanpaolo in ascolto dei giovani | candidature al via per lo Youth Forum

Intesa Sanpaolo si mette in ascolto dei giovani per raccogliere il loro¬† contributo all‚Äôinnovazione sociale con Youth Forum, uno spazio di confronto e partecipazione per valorizzare idee, competenze ed esperienze dei ¬†giovani tra i 18 e i 25 anni. ¬†Fino a gioved√¨ 18 luglio tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alle iniziative sociali di Intesa Sanpaolo possono¬† candidarsi direttamente al link¬† https:group.intesasanpaolo.comvntyouth-forum ¬†ed entrare a far parte di questo progetto dinamico e concreto, pensato per raccogliere idee, visioni e condividere esperienze e competenze innovative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

