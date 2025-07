Daniela Santanché i pm | Il processo Visibilia a rischio prescrizione dopo rinvio a settembre dell’udienza

“Rischio prescrizione”. È l’allarme dei pm di Milano dopo la decisione dei giudici della II penale di Milano che hanno deciso di rinviare al 16 settembre il processo per falso in bilancio a carico della ministra Daniela Santanchè e altri. Un rinvio giustificato anche per decidere, tra due mesi, la questione posta dalle difese di estromissione delle parti civili, i piccoli soci di Visibilia111. Una decisione contestata dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi che hanno evidenziato il “rischio prescrizione” e “l’interesse della giustizia per la ragionevole durata del processo: con questi ritmi – hanno detto – rischiamo di andare troppo in là ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Daniela Santanché, i pm: “Il processo Visibilia a rischio prescrizione” dopo rinvio a settembre dell’udienza

