“ 3 secoli fa, i primi esseri dotati di superpoteri, noti come metaumani, apparvero sulla Terra, inaugurando una nuova era di dei e mostri “. Queste sono le parole che aprono Superman di James Gunn, introducendo il pubblico al nuovo Universo DC. Tre anni dopo che Kal-El (David Corenswet, si è annunciato come Superman, incontriamo la Justice Gang: Mr. Terrific, Hawkgirl e la Lanterna Verde Guy Gardner, supereroi finanziati dalla corporazione LordTech e dal magnate della tecnologia Maxwell Lord (apparso in Peacemaker). Sebbene Guy e Metamorpho siano gli unici membri ad abbracciare il nome “Justice Gang”, il soprannome sembra essere un omaggio all’eroica ereditĂ della prima super squadra del mondo: la Justice Society of America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Superman, un easter-egg del film di James Gunn conferma la presenza di un gruppo di supereroi