Aleksandar Stankovic, centrocampista dei nerazzurri, è al centro delle discussioni di mercato Inter in questa finestra estiva. Dopo un'ottima stagione in prestito al Lucerna, il giovane talento serbo sembra destinato a un nuovo passo nella sua carriera, con il Club Brugge che è in trattativa avanzata per acquisirlo. La trattativa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è già impostata su una cifra di partenza di 8 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus, ma resta ancora da definire il dettaglio cruciale della recompra.

Aleksandar Stankovic Inter, vertice col Brugge: si tratta sulla recompra! Trattativa già impostata su quelle cifre