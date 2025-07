Audero Juve, il portiere balza in pole position! Può raccogliere lui l’eredità di Perin a meno che. Le strategie dei bianconeri per il nuovo portiere. La Juventus  sta definendo le strategie per la porta e guarda con particolare attenzione a Emil Audero. Dopo aver preso atto della volontà di Mattia Perin  di cercare maggiore continuità altrove, la dirigenza bianconera ha avviato le valutazioni per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Michele Di Gregorio, e l’estremo difensore del Como  è attualmente il nome più caldo sul tavolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Audero rappresenta il profilo perfetto  per diverse ragioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Audero Juve, il portiere balza in pole position! Può raccogliere lui l’eredità di Perin a meno che… Le strategie dei bianconeri