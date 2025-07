L’Oms e la terapia per l’Hiv con l’antiretrovirale Lenacapavir

L’Organizzazione Mondiale della SanitĂ , per rimodellare la risposta globale all’Hiv e come opzione di profilassi, raccomanda l’uso di un farmaco antiretrovirale iniettabile due volte l’anno, il lenacapavir. Questo farmaco, secondo l’Oms, offre un’alternativa altamente efficace e a lunga durata d’azione alle pillole orali quotidiane e ad altre opzioni a breve durata d’azione. Con solo due dosi all’anno, l’iniezione rappresenta per l’organizzazione una svolta nella protezione delle persone a rischio di infezione da Hiv, in particolare quelle che affrontano problemi con l’aderenza quotidiana, lo stigma o l’accesso all’assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: antiretrovirale - lenacapavir - terapia - azione

L’Oms e la terapia per l’Hiv con l’antiretrovirale Lenacapavir; Prevenzione dell’Hiv. Dall’Oms le raccomandazioni per il lenacapavir iniettabile a lunga durata; La PrEP per HIV a lunga durata d'azione è la scoperta del 2024.

L’Oms e la terapia per l’Hiv con l’antiretrovirale Lenacapavir - Due dosi all'anno: una svolta nelle persone a rischio infezione L'articolo L’Oms e la terapia per l’Hiv con l’antiretrovirale Lenacapavir proviene da Open. Da msn.com

Prevenzione dell’Hiv. Dall’Oms le raccomandazioni per il lenacapavir iniettabile a lunga durata - L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato oggi nuove linee guida che raccomandano l’uso di lenacapavir iniettabile (LEN) due volte l’anno come opzione aggiuntiva di profilassi ... Lo riporta quotidianosanita.it