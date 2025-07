Sicilia il Presidente dell’Ars Galvagno rinuncia all’auto blu | indagine per corruzione e peculato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gaetano Galvagno sotto inchiesta della Procura di Palermo. PALERMO, 15 luglio. Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha scelto di rinunciare all’auto blu. Da circa una settimana, infatti, si reca al Palazzo dei Normanni con mezzi propri, evitando l’uso dell’auto di servizio istituzionale. Sotto accusa l’uso improprio del veicolo di rappresentanza. La decisione arriva mentre Galvagno è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione e peculato. In particolare, il reato di peculato sarebbe legato proprio a un presunto utilizzo illecito dell’auto blu assegnata alla carica di presidente del Parlamento siciliano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, il Presidente dell’Ars, Galvagno, rinuncia all’auto blu: indagine per corruzione e peculato

In questa notizia si parla di: galvagno - presidente - sicilia - rinuncia

Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno indagato per corruzione - Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, è indagato dalla Procura di Palermo.

Sicilia, presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno, indagato per corruzione - ABBONATI A DAYITALIANEWS Gaetano Galvagno di Fdi, astro nascente della politica siciliana, è indagato a Palermo.

Indagato per corruzione il presidente dell'Ars Galvagno: "Fondi a due imprenditori in cambio di consulenze" - Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, astro nascente della politica siciliana, è indagato con l'ipotesi di corruzione.

La prima pagina de LA SICILIA di oggi, 15 luglio 2025 Vai su X

Il presidente dell'Ars è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione e peculato Vai su Facebook

Galvagno rinuncia all'auto blu: da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con i mezzi propri; Galvagno rinuncia all'auto blu: da una settimana raggiunge Palazzo dei Normanni con i mezzi propri; Galvagno rinuncia all’auto blu durante l’inchiesta della Procura.

Auto blu usata come “rider” e taxi, Galvagno adesso rinuncia - Dalle intercettazioni captate dalla Guardia di Finanza di Palermo, sarebbe emerso che il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, avrebbe usato l’auto di servizio come “rider” per comprare kebab e patat ... Segnala messinaoggi.it

Galvagno rinuncia all’auto blu durante l’inchiesta della Procura - Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, ha deciso di non avvalersi più dell’auto di servizio, rinunciando alla “blu” a partire ... Si legge su canalesicilia.it