Nel decennio che sta segnando una crisi che sembra irreversibile nel calcio, il nostro sport più popolare, lo sport italiano ha però conquistato, a soli quattro anni di distanza, il suo primo storico successo in due tra le competizioni più prestigiose al mondo. Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, mentre Jannik Sinner nel 2025 è stato il primo tennista italiano a vincere il torneo di singolare a Wimbledon, arrivato alla sua 138esima edizione. Se il trionfo di Jacobs sembrava in parte estemporaneo, pur all'interno della crescita dell’atletica italiana sia generalmente in crescita, la vittoria di Sinner a Wimbledon rappresenta il suggello finale di un percorso intrapreso molti anni fa dal tennis italiano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La conquista dell'erba per un italiano