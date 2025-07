Graziani chiesto in Serie B si va verso il prestito | la Roma si tutela

Tanto, quasi troppo da fare in queste ore per Massara, intento a costruire una Roma che possa essere protagonista tanto in Serie A, con l’obiettivo fisso di tornare in Champions, quanto in Europa League. Rosa che però al momento è ben lontana dall’essere completa, con Wesley e Rios che devono essere i primi innesti di un Gasperini che li aspetta a braccia aperte, nell’ottica di farli abituare in fretta ad un calcio italiano ben diverso da quello brasiliano in cui sono immersi. Il tema uscite però non si è esaurito con giugno, e a salutare la capitale, perlomeno temporaneamente, potrebbe essere Leonardo Graziani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Graziani chiesto in Serie B, si va verso il prestito: la Roma si tutela

In questa notizia si parla di: serie - roma - graziani - chiesto

Pioli torna in Italia? Non solo la Roma: su di lui c’è anche un altro club di Serie A - L’ex allenatore rossonero potrebbe tornare nel campionato italiano, un paio di club si sarebbero fatti avanti per lui.

Atalanta-Roma, il pronostico di Serie A: attenzione al GOL, multigol da provare - È stata una trentaseiesima giornata di Serie A molto importante fino a questo momento, con risultati che rendono ulteriormente appassionante la corsa verso la Champions League e possono favorire la Roma.

Serie A, top-4: la Roma sbanca San Siro e scatta in quota Champions, ma per i bookie la Juve resta favorita - Vincono Juventus, Roma e Fiorentina, frenano Bologna e Lazio. Continua la battaglia per la corsa al quarto posto, con cinque squadre divise.

Pescara, caccia al centravanti: tanti i nomi in lizza Tra trattative, strategie d’attesa e prime ufficialità , il Pescara si muove sul mercato di Serie... Vai su Facebook

Ciccio Graziani al Premio Perioli: “Credo che oggi i calciatori si perdano la possibilità di vivere la passione della gente”; Pescara, pronto un triennale per De Boer. E la Roma piomba su Arena; Graziani bacchetta Mancini: Gesto superficiale. E sulla Roma in Champions....

Pagina 2 | La Roma di Gasperini: cosa ha chiesto alla squadra durante il ritiro - I giocatori hanno seguito una dieta stretta, da oggi doppie sedute di allenamento. Scrive corrieredellosport.it

Graziani bacchetta Mancini: "Gesto superficiale". E sulla Roma in ... - L'ex attaccante di Roma e Torino ha parlato anche della lotta per il quarto posto: "Io sono convinto di sì, la Roma può andare in Champions. Segnala corrieredellosport.it